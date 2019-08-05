وصول 1.687.226 حاجاً إلى المملكة عبر جميع المنافذ

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.687.226 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.





وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.579.534 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 90.776 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.176 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريباً.