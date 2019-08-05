"عبد الله" يفتتح معرض تنمية القدرات غرب الفيوم

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افتتح الأستاذ محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الإثنين، معرض تنمية القدرات بمدرسة التوفيق الإعدادية بنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور الأستاذ محمد أبوالحارث مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية وإدارة المدرسة.



ويحتوي المعرض، على عدة أقسام منها التربية الفنية وتم عرض عدد كبير من اللوحات الفنية من خامات البيئة والتربية الموسيقية وتم تقديم عرض موسيقي بمشاركة 31 طالب وطالبة، والاقتصاد المنزلى، وتم عرض إنتاج القسم من الملايات وملابس الأطفال ومستلزمات الأطفال من إنتاج طالبات المرحلة الإعدادية بالفيوم.



وفي نهاية العرض، كرَّم وكيل تعليم الفيوم، الطلاب الفائزين في مسابقة التربية الفنية وعددهم 25 طالبا، كما كرم 11 طالبا وطالبة فائزين في مسابقة الإقتصاد المنزلي، وتكريم 8 طلاب فائزين في مركز قدرات الحاسب الآلي، كما كرم عدد من المعلمين والمعلمات وموجهي التربية الفنية والموسيقية والإقتصاد المنزلى وذلك للمشاركة المتميز فى الإشراف على الطلاب الفائزين فى المسابقات التى تنظمها المديرية ومسابقات إدارة غرب الفيوم، وتنمية قدرات الطلاب الإبداعية.



كما تقدم وكيل تعليم الفيوم بالشكر لفريق العمل بمعرض القدرات وإدارة المدرسة على الجهد المتميز المبذول في العمل.