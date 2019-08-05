جنايات الأقصر تقضي ببراءة 53 متهمًا في أحداث "بني هلال والدابودية"

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قضت محكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، برئاسة المستشار كمال فخرى شمروخ وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم زيتون ومعتز نور الدين، اليوم الاثنين، ببراءة 53 شخصًا في أحداث قبيلتي "الهلايل والدابودية"، في القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014.



وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، بنشوب مشاجرات دامية بين قبيلتي بين هلال والدابودية بأسوان، على مدار أيام، راح ضحيتها نحو 23 شخصًا، وإصابة 50 آخرين، فيما تم تداول القضية بديوان عام محكمة أسيوط على مدار 5 أعوام.



وكانت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، قد أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 53 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية" بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين للاستماع لشهود العيان للواقعة، وكان وقد سبق أن أجلت القضية، لحين استدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتفريغ الفيديوهات المقدمة في ملف القضية من قبل النيابة، لتوضيح ما إذا كانت صالحة من عدمه.



وقضت محكمة جنايات قنا والتي كانت منعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، في 7 يونيو 2016، بإعدام 26 متهما لإدانتهم في أحداث قبيلتي "الهلايل والدابودية"، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10 سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين، ولجأ المتهمون بتقديم طعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض، والمطالبة بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.







وبعد قبول محكمة النقض، في مايو الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، وقررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى والتي قضت بالبراءة اليوم.

