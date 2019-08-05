محافظ الإسماعيلية يستعرض تجهيزات الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه



وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والاستعداد والتجهيز لإنعقاد الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الدولى لتكنولوجيا المياه بالإسماعيلية والمقرر لها خلال الفترة من 12 إلى 13 من شهر سبتمبر القادم والذى تنظمه الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه بمشاركة العديد من الجامعات والجهات الأكاديمية والبحثية المصرية والدولية وبالتعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين.





ويهدف المؤتمر إلى جميع الباحثين والمتخصصين ومقدمى التكنولوجيا المختلفة ومتخذى القرار من دول العالم فى كل ما يخص مجال المياه ويشمل المؤتمر عدة محاور تغطى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها إدارة موارد المياه وتكنولوجيا معالجة المياه والتى تشمل تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الصناعى والزراعى ومياه الآبار وغيرها والتغيرات المناخية وأنظمة الإستشعار عن بعد، ويشارك فى المؤتمر جامعة قناة السويس والجامعة المصرية الصينية وشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى.



استقبل اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، بمقر ديوان عام المحافظة المهندس أحمد المصرى نقيب مهندسين الإسماعيلية يرافقه المهندسة شيرين شوقى مؤسس لجنة المياه بالنقابة العامة للمهندسين ونائب رئيس معهد بحوث النيل.