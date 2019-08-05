ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:16 م
إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أفادت وزارة الصحة بأن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثالث من ذي الحجة بلغ "243483" حاجاً وحاجة.

وأجريت "17" عملية قلب مفتوح و"387" عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1164 عملية غسيل كلوي و62 عملية مناظير، و367 عملية جراحية مختلفة.

وتم تسجيل دخول 1655 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل ثلاث حالات ولادة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات