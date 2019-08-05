إجراء 17 عملية قلب مفتوح و387 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:16 م
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أفادت وزارة الصحة بأن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخِدْمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثالث من ذي الحجة بلغ "243483" حاجاً وحاجة.
وأجريت "17" عملية قلب مفتوح و"387" عملية قسطرة قلبية، فيما أجريت 1164 عملية غسيل كلوي و62 عملية مناظير، و367 عملية جراحية مختلفة.
وتم تسجيل دخول 1655 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل ثلاث حالات ولادة.
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