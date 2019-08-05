بعد حادث معهد الأورام.. كل ما تود معرفته عن "السير عكس الاتجاه"

شهدت مدينة القاهرة مساء أمس الأحد حادثاً مأسوياً، بالقرب من من معهد الأورام بشارع كورنيش النيل بالمنيل، نتج عنه سقوطسقوط 19 قتيلًا و30 مُصابًا، بعد حريق نتج من حادث مروري، حيث اندفعت سيارة في الاتجاه العكسي، بسرعة كبيرة، فاصطدمت بثلاث سيارات أخرى، ما أدى إلى انفجار هائل.





خلال الفترة الماضية، وُضعت الكثير من التحذيرات، من أجل التصدي لوقائع السير عكس الإتجاه بالسيارات، ولكن بعض العابثين يضربون بتلك القواعد عرض الحائط ويسيرون عكس الاتجاه ما يتسبب في كوارث هائلة.





تعطيل حركة السيارات على الطريق

يتسبب السير عكس الاتجاه عادة فى ارتباك مرورى شديداً مما يعطل حركة السيارات على الطرق بجانب ارتكاب السائق للعديد من الأخطاء المرورية على الطرق تساهد فى فقدان عشرات السائقين الأبرياء.





السير عكس الإتجاه يعني الرجوع للخلف على الطرق الرئيسية حيث نرى هذا المشهد الملحمي بشكل يومي تقريباً لأشخاص فقدوا تركيزهم للحظات فمروا الى ما بعد مخرج معين على طريق سريع، وبدلاً من أن يتحمل ذلك السائق نتيجة خطئه والتي قد تكلفه بضع دقائق أو حتى عشرات الدقائق، يقرر السائق على الطريق السريع أن يتوقف، ثم يبدأ بالرجوع إلى الخلف حتى يصل الى المخرج.





هذه الدقائق التي يريد أن يوفرها قد تكلفه حياته وحياة آخرين،إذا تعرضت يوماً لهذا الموقف، ابحث عن حل بديل، أو انتظر المخرج التالي. لكن لا تخاطر بحياتك.





عقوبة السير عكس الاتجاه

وضع قانون المرور الحالى تلك المخالفة ضمن المخالفات التى لا يجوز فيها التصالح طبقا للمادة 76 مكرر، حيث يعاقب القانون بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.





7 سنوات حبس

وفي السياق ذاته، أوضح اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن المادة 76 المعدلة من قانون المرور، تنص على حبس السائق الذي يسير عكس الاتجاه لمدة عام بدون بدائل أخرى للمخالفة.





وأضاف قريطم في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن السير عكس الاتجاه من أخطر المخالفات المرورية على الإطلاق، وذلك لأن المخالف يعرض حياته وحياة الآخرين لمخاطر تصل إلى الموت.





ولفت مساعد وزير الداخلية إلى أن عقوبة السير عكس الاتجاه يتم تغليظها لتصل إلى سنتين حال نتج عن المخالفة إصابات وقد تصل إلى 7 سنوات إذا تسبب المخالف في قتل أو إحداث عاهة مستديمة بأحد ضحاياه.





وفي إطار آخر أكد قريطم أن الركن في الممنوع وفقًا للمنصوص عليه في تعديلات القانون الأخيرة تتراوح بين 500 و1500 جنيه، مضيفًا أن مخالفة نظام الركن في الشارع سواء موازي أو عمودي تماثل مخالفة الانتظار في الممنوع كونها تؤثر على الحركة في الشارع.



