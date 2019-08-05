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رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "طهارة البيت.. طاعة لرب البيت"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:14 م
رئاسة الحرمين تطلق مبادرة طهارة البيت.. طاعة لرب البيت
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أطلقت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام بالإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرتها تحت عنوان "طهارة البيت.. طاعة لرب البيت"، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع، التي تطلقها كل عام لخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على ما تقوم به الإدارة من أعمال كبيرة في طهارة بيت الله، حيث تستخدم يومياً ما يقارب ثلاثة آلاف لتر من مواد التنظيف والتعقيم في عمليات الغسيل والتطهير، كما يستخدم يومياً 600 لتر من المعطرات التي جُلبت خصيصاً لتعطير المسجد الحرام، والتعريف بأهمية طهارة البيت وما فيها من أجر عظيم.
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