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برلماني: فرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت يحمي الصناعة المصرية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:10 م
برلماني: فرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت يحمي الصناعة المصرية
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إسلام شعراوي
 
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أشاد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتأييد تقرير هيئة مفوضى الدولة لقرار وزير التجارة والصناعة والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح والبليت، مؤكدا أن تطبيق القرار يحمى الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة.

وقال متولي، أن القرار يأتى متسقا مع استراتيجية الدولة وتوجهها لزيادة المكون المحلى بالصناعات المصرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة تعتمد على نسبة أعلى للمكون الأجنبى عن المكون الوطنى المحلى، وتستطيع تحقيق نجاحات مشهودة بالصناعة، قائلا: "القرار منذ بدايته كان لصالح لصناعة المصرية بالرغم من الإدعاءات المقدمة من البعض بظلمه للأصحاب مصانع الدرفلة والعاملين بها، وهو ما أثبتت التقارير بطلانه.

وطالب النائب البرلماني، مصانع الدرفلة بتوفيق الأوضاع بينهم وبين مصانع الصلب الكبيرة، والبحث عن حلول بتوفير كميات البيليت من السوق المحلية، لتحقيق التكامل والحفاظ على سوق الصناعة وتحقيق أرباح للجميع.
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