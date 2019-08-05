نيجيريا تسمح للزعيم الشيعي المحتجز بعلاجه في الخارج

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قضى قاض نيجيري اليوم الاثنين بأن الزعيم المحتجز لجماعة شيعية نيجيرية محظورة قد يسعى للحصول على علاج طبي في الخارج بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تدعو إلى إطلاق سراحه والتي أصبحت عنيفة الشهر الماضي.



وحظرت نيجيريا الحركة الإسلامية في يوليو، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي قالت الجماعة إن 20 من أعضائها على الأقل قتلوا في حملات الشرطة، ولكن لم تذكر الشرطة عدد القتلى.



وقد احُتجز زعيم المجموعة "إبراهيم زكزكي" منذ عام 2015 عندما قتلت القوات الحكومية حوالي 350 شخصًا في اقتحام مجمعها ومسجد قريب. لم يُفرج عنه رغم أمر من المحكمة بهذا المعنى، وقالت الشبكة إن اعتقاله غير قانوني.



ومنح القاضي في محكمة بمدينة كادونا بشمال غرب البلاد زاكزاكي وزوجته إجازة لطلب العلاج الطبي في الهند تحت إشراف مسؤولي الدولة.



وقال محامو زكزاكي إنه أثناء احتجازه، فقد زكزكي عينه بسبب الجلوكوما المتقدمة ويخاطر بفقدان الآخر، في حين أن الشظايا الموجودة في جسمه كانت تسبب تسممًا بالرصاص.



وتقول الحكومة أن شبكة IMN تحرض على العنف، ومنحت المحكمة السلطات الإذن بتسمية منظمة إرهابية.



ولكت تنفي "IMN" ذلك، وتقول إنه يجب إطلاق سراح "زاكزاكي" وفقًا لأمر المحكمة الصادر في ديسمبر 2016.



وتعتبر "IMN" هي أكبر منظمة شيعية في بلد حيث حوالي نصف السكان من المسلمين، ومعظمهم من السنة.



وتعتبر نيجيريا أن بعض الحركات الإسلامية تشكل تهديدًا أمنيًا بعد عقد من الزمان لمكافحة التمرد الذي قامت به جماعة بوكو حرام المسلمة السنية التي قتل فيها 30 ألف شخص.



وكانت وفاة زعيم بوكو حرام في الحجز أحد الأحداث التي وضعت هذه المجموعة على طريق عنيف.



