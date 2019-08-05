573 زيارة تفتيش بيئي بمكة لموسم الحج

أنهت فرق التفتيش البيئي بمنطقة مكة المكرمة 573 زيارة للمنشآت للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لموسم الحج لهذا العام، حيث رصدت الفرق 242 مخالفة بيئية.

وأكد المشرف العام على أعمال الحج وليد الحجيلي أن الهيئة تسعى بكل إمكاناتها لتطبيق الالتزام البيئي في الحج؛ ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة.

وأضاف أن تطبيق العقوبات ليس الهدف، بل الهدف الرئيس هو التوعية والالتزام بالاشتراطات البيئية وتلافي أي أضرار.

وأشار إلى أنه من ضمن المهام الرئيسة للهيئة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ التفتيش على جميع المنشآت الصناعية والأنشطة ذات التأثيرات البيئية في مكة والمدينة والطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن، والتفتيش على البعثات الطبية بالحج، والتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك التفتيش على استعدادات المسالخ ومطابقتها للاشتراطات البيئية.

ولفت "الحجيلي" إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الأجواء ورصد الظواهر الجوية وإعداد نشرات الطقس الساعيّة لمكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق الرابطة بينها والمشاعر المقدسة، وتحليل مخرجات أنظمة الرصد وإصدار التوقعات الجوية، وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران المدني والطيران العمودي، وإيصال المعلومات الأرصادية للمستفيدين وإصدار التحذيرات من الظواهر الجوية عبر نظام الإنذار المبكر، والمشاركة في عمليات الأمن العام "القيادة والسيطرة" ومركز عمليات الدفاع المدني بالحج ومركز العمليات الأمنية الموحدة 911، ورصد جودة الهواء وإصدار مؤشراتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ونشر الوعي البيئي والأرصادي بين ضيوف الرحمن بأربع لغات وبالشراكة مع الجهات المشاركة في الحج.