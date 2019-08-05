ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لأول سبتمبر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:58 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـأحداث عنف الظاهر لأول سبتمبر
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين. 

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد. لمواطنين
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات