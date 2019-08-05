تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر" لأول سبتمبر

أجلت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



