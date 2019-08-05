1 سبتمبر.. إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى" وكانت المحكمة قد قررت التأجيل بالجلسة الماضية لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



