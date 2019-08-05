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1 سبتمبر.. إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:55 م
1 سبتمبر.. إعادة محاكمة 5 متهمين بـخلية الزيتون الأولى
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الزيتون الأولى" وكانت المحكمة قد قررت التأجيل بالجلسة الماضية لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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