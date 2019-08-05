انفجار بوحدة عسكرية روسية في إقليم كراسنويارسك

أعلنت خدمة المراقبة الموحدة الروسية، اليوم الإثنين، عن وقوع حريق وانفجارات في مستودع ذخائر في منطقة اتشينك التابعة لإقليم كراسنويارسك في سيبريا.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": وصلت جميع السلطات إلى المكان. ولا أعرف ما إن كان هناك إجلاء للسكان. ولكن المنطق يقول أنه يجب إخلاء المنطقة، هناك قرية تسمى كامينكا بالقرب من مكان الانفجار.

ويتم الآن التحقق من المعلومات الواردة من قبل خدمة الطوارئ.

وأوصت سلطات مدينة أتشينسك بعدم توجه السكان نحو الوحدة العسكرية، حيث تسمع الانفجارات.