أوقاف صالح الراجحي تقدم نصف مليون وجبة للحجاج

تواصل إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج «رفادة ضيوف الرحمن» الذي توزع من خلاله الوجبات المتنوعة على الحجاج طوال أيام موسم الحج، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين ضمن برنامج «أضحية»، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.





وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، لـ«عاجل»، إنه يتم هذا العام توزيع نصف مليون وجبة أُعِدَّت طبقًا للشروط والمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة.





وأضاف الراجحي أن كافة هذه الوجبات توزع على الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة طوال أيام موسم الحج، وفق خطة عمل مدروسة ومعتمدة تستهدف أن يستلم كل حاج وجبة غذائية متكاملة.

وأشار إلى أن إدارة الأوقاف ستوزع لحوم الأضاحي لهذا العام على المحتاجين في الرياض ومكة المكرمة ومحافظة البكيرية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في هذه المناطق، بالإضافة إلى تقديم الأضاحي في بعض الدول الإسلامية.





وعبَّر الراجحي عن فخره واعتزازه بالجهود المتنوعة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لحجاج بيت الله الحرام التي تسهم بفضل الله في أدائهم نسكهم بكل يسر وراحة واطمئنان.





وقدم الراجحي شكره وتقديره إلى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، على الدعم والرعاية والاهتمام الذي يقدمه للمؤسسات والجمعيات الخيرية، داعيًا الله -عز وجل- أن يديم على بلادنا عزها وأمنها ورخاءها، وأن يجعل هذه الأعمال الخيرية التي تقدمها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات والدنا الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي -رحمه الله- وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين.