تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية طلاب حلوان" لأول سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وكانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".



