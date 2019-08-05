الصفقة التي بكى عليها بيب جوارديولا

هنأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي خصمه مانشستر يونايتد على التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.









وقال بيب جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "ماجواير لاعب ممتاز من الدرجة الأولى.. كنا مهتمين به، لكننا لم نتمكن من تحمل تكاليف الصفقة.. إنه لاعب دولي ممتاز، وقدم مستوى لا يصدق في كأس العالم".









وأضاف بيب جوارديولا: "هاري ماجواير قوي في ألعاب الهواء، جيد بالكرة والالتحامات، وسريع للغاية ولديه كل الصفات.. تهانينا على هذه الصفقة".



