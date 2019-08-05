الصفقة التي بكى عليها بيب جوارديولا
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:43 م
الفجر الرياضي
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هنأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي خصمه مانشستر يونايتد على التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
وقال بيب جوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "ماجواير لاعب ممتاز من الدرجة الأولى.. كنا مهتمين به، لكننا لم نتمكن من تحمل تكاليف الصفقة.. إنه لاعب دولي ممتاز، وقدم مستوى لا يصدق في كأس العالم".
وأضاف بيب جوارديولا: "هاري ماجواير قوي في ألعاب الهواء، جيد بالكرة والالتحامات، وسريع للغاية ولديه كل الصفات.. تهانينا على هذه الصفقة".
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