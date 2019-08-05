بعد إرتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب .. قفزة جنونية لأسعارالذهب في الأسواق المحلية
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:49 م
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قفزت أسعار الذهب، اليوم الأثنين 5-8-2019 خلال تعاملات الظهيرة حيث صعد بقيمة 8 جنيهات بالنسبة لعيار 21 ، قياسا على آخر تحديث للأسعار ليسجل سعر العيار 21 مبلغ 669 جنيهًا
وحرصاً علي المتابعة اللحظية لأسعار الذهب تنشر جريدة" الفجر " أسعار الذهب اليوم الأثنين5-8-2019 في مصر وتشمل تحديثا فوريا لأسعار الذهب في مصر والعالم.
أسعار الذهب اليوم الأثنين5-8-2019 فى سوق الصاغة بمصر كالتالي:
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
ارتفع ذهب عيار 18 بقيمة 6 جنيهات حيث سجل 573 جنيها للجرام.
ارتفع ذهب عيار 21 بقيمة 8 جنيهات حيث سجل 669 جنيها للجرام
ارتفع عيار 24 بقيمة 10 جنيهات حيث سجل 765 جنيها للجرم.
وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا كبيرا لتبلغ الأوقية 1458 دولار وهو أعلى سعر للمعدن النفيس منذ 6 سنوات وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.
حيث شهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، حيث يرتفع أو يقل سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، ولا يوجد أي تفاوت ملحوظ في أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بالسعر العالمي، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر في السعر النهائى للجرام
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