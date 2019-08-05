خلال 24 ساعة.. ضبط 30 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 42408 حكما قضائيا
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:52 م
هبة عبدالحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مُكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث سرقة متنوع.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (379) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (123) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (15) منهم.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (26973) مخالفة مرورية متنوعة، (623) مخالفة مرافق متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 30 قطعة سلاح نارى بحوزة 29 متهما).. وذلك على النحو التالى:
(3) بنادق آلية.
(3) بنادق خرطوش.
(3) طبنجات.
(21) فرد محلى.
(34) طلقة مختلفة الأعيرة.
(4) خزينة. (166) قطعة سلاح أبيض
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (42408) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(126) حكم جناية.
(11726) حكم حبس جزئى.
(2041) حكم حبس مستأنف.
(23101) حكم غرامة.
(5414) حكم مخالفة
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (125) قضية مخدرات بحوزة (133) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،581 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (4،550 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (868 جرام ).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 70 جرام).
عدد (2204) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهم.
(3) بنادق آلية.
(3) بنادق خرطوش.
(3) طبنجات.
(21) فرد محلى.
(34) طلقة مختلفة الأعيرة.
(4) خزينة. (166) قطعة سلاح أبيض
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (42408) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(126) حكم جناية.
(11726) حكم حبس جزئى.
(2041) حكم حبس مستأنف.
(23101) حكم غرامة.
(5414) حكم مخالفة
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (125) قضية مخدرات بحوزة (133) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،581 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (4،550 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (868 جرام ).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 660 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 70 جرام).
عدد (2204) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (37) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث سرقة متنوع.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (379) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (123) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (15) منهم.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (26973) مخالفة مرورية متنوعة، (623) مخالفة مرافق متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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