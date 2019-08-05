إزالة 22 حالة تعدٍ بمركز بني مزار بالمنيا

Advertisements

تواصل محافظة المنيا لليوم جهودها في تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.



قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار تمكنت من خلال الحملة التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية من إزالة واسترداد 22 حاله تعدى على أملاك دولة منها، 18 حاله تعدى بالبناء على مساحه 6760 متر مربع، و4 حالات استرداد ارض أملاك دولة على مساحه 1513 فدان، بقرية بني صامت التابعة للمركز.



وأشاد المحافظ بالدور التي تقوم به كافة أجهزة المحافظة وتعاون رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ تلك الحملات بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.



وأكد المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.