عاجل.. ترامب يشدد على ضرورة إصلاح نظام الهجرة

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اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد إجراءات حيازة السلاح، وشدد على ضرورة اصلاح نظام الهجرة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.