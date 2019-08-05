تاجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر "

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.





وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية وذلك لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.



