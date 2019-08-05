أحمد حلمي بالجلابية والعباية في كواليس "خيال مآتة" (صورة)





فيلم "خيال مآته" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وانتصار وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفى لبيب.





وطرحت الشركة المنتجة له البوستر الرسمي للفيلم، والبرومو الدعائي الأول، حيث كشف عنه أحمد حلمي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

يستعد النجم أحمد حلمي، لطرح فيلمه الجديد "خيال مآتة" بدور العرض السينمائية، في موسم عيد الأضحى المقبل، وظهر "حلمي" خلال كواليس العمل بشخصية رجل عجوز ويرتدي جلابية وعباءة، مما يزيد من تشوق جمهوره لمشاهد ومعرفة قصة وأحداث الفيلم.