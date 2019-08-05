محافظة السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك "صور"

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أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، رفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا علي فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقى اى بلاغات ترد والاستجابة لها والتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والأجهزة التنفيذية والمديريات.



وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمناقشة استعداد الجهات والاجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الاضحي المبارك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء حسن ترك مساعد مدير الامن والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والمصالح الحكومية.



وأكد محافظ السويس على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الاجازات للاطباء وطاقم التمريض والاسعاف، وتحديد الورديات بالاقسام الطبية لعناية الاطفال واقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتاكيد على توفير كافة الادوية المطلوبة، مؤكدًا على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى لإستقبال أى حوادث، مع عمل خطة لانتشار سيارات الاسعاف بالطرق الرئيسية والميادين والشوارع وبجوارالحدائق العامة.



وأشار "صقر" إلى أهمية تكثيف التواجد الأمنى بالطرق الرئيسية التى تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وعلي طريق النفق، وطريق السخنة وطريق مصر السويس وطريق السويس القطامية، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء اجازة العيد بالسويس مؤكدًا على ضرورة التواجد الامنى بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات والحدائق العامة.



وطلب "صقر " من ادارة الشواطيء بالمحافظة الاستعداد لاستقبال المصطافين بالشاطئ العام وزيادة سيارات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة لنقل المصطافين للشاطئ وتوفير غطاسين وأمن للشواطيء العامة.



وكلف المحافظ مديرعام التموين بتوفير اللحوم باسعار في متناول الجميع وتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكيد على صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والازمات والأسواق.



وأكد صقر علي مديرعام الكهرباء بتوفير فرق للطوارئ والصيانة علي مدار الساعة والاستجابة لاي بلاغات متعلقة باعطال وانقطاع التيار الكهربائي.



واشار علي رئيس الشركة القابضة لفرع السويس للمياه والصرف الصحي التنسيق مع اشغال بورتوفيق وهندسة الري للحفاظ علي منسوب المياه بالترعة لسد احتياجات المواطنين من المياه اثناء اجازة العيد.



وكلف المحافظ رؤساء الاحياء بالتنسيق مديرية الاوقاف بتجهيز 64 ساحة لاداء صلاة عيد الاضحي علي مستوي الاحياء.



واكد المحافظ فريق الطواري والاحياء والتجميل بنظافة الحدائق العامة أولا بأولا وتفريغ صناديق القمامة في موعدها المحدد.والتشديد علي منع ذبح الاضاحي خارج المجزر الالي بالسويس، مع فرض غرامات 2000 جنية علي المخالفين.