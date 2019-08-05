الرئيس الإندونيسي ينتقد شركة الكهرباء الحكومية بسبب انقطاع التيار الكهربائي

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قال الرئيس "جوكو ويدودو" اليوم الاثنين أن شركة الكهرباء الحكومية الاندونيسية (PLN) كان ينبغي أن يكون لديها خطط لمنع انقطاع الكهرباء الكبير الذي أثر على 21 مليون عميل في جاكرتا والمقاطعات المجاورة.



وفي أعقاب أكبر انقطاع في التيار الكهربائي خلال 14 عامًا يوم الأحد، طالب ويدودو بمعرفة سبب عدم توفر خطة احتياطية نظرًا لتاريخ انقطاع التيار الكهربائي.



وتعاني جاكرتا، مركز الحكومة والأعمال في إندونيسيا، من انقطاع التيار الكهربائي الدوري لفترة قصيرة وعادة ما تكون محصورة في مناطق معينة.



وقالت شركة "PLN": "أن الطاقة فشلت في الظهيرة يوم الأحد بعد أن تسببت دوائر النقل المعطلة في "الجهد المتتالي" الذي فصل محطات الطاقة التي تزود الجزء الغربي من جزيرة جاوة بالكهرباء، والتي تضم العاصمة.



وأوقف انقطاع التيار الكهربائي وهو الاكبر منذ انقطاع التيار الكهربائي في جاوا وبالي في عام 2005 نظام مترو الانفاق في جاكرتا وخطوط قطارات الركاب ووقف الركاب.



وكانت هناك أجزاء كثيرة من المدينة بدون كهرباء لمدة تسع ساعات على الأقل، ويوم الاثنين، ولا تزال هناك شكاوى على موقع "تويتر" من أنه لم تتم استعادة الطاقة في بعض المناطق بعد 30 ساعة.



وقال رضا موليانا، مدير عام الكهرباء في وزارة الطاقة: أن 21 مليون عميل تأثروا بالانقطاع.



وحذرت الرئيس التنفيذي بالنيابة لـ PLN، من مزيد من الاضطرابات، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي المستمر، حيث عملت الشركة على استعادة السلطة.



وقال كاهياني: "أن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي تزود معظم الطاقة في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان، تتطلب "بداية باردة" بعد انقطاع التيار الكهربائي الطويل".



وبحلول منتصف النهار يوم الاثنين، قالت PLN: "أن عددًا من محطات الطاقة قد تم إعادة تشغيله وأن 23 محطة فرعية تعمل، ولم يذكر عدد الأسر والشركات التي ما زالت بدون كهرباء.



وقال وزير الطاقة موليانا في مؤتمر صحفي في جاكرتا إنه يجب التحقيق في هذا الادعاء.



وقال موليانا إن المصانع لم تكن في وضع "احتياطي الغزل" يوم الأحد من أجل خفض التكاليف. وقال في مؤتمر صحفي في جاكرتا: "نحتاج إلى مراجعة ذلك عن كثب".



وقال أن محطات توليد الكهرباء الجديدة ستأتي عبر الإنترنت في جاوة الغربية، مما يقلل الاعتماد على الكهرباء من الشرق.



وعندما جاء ويدودو إلى منصبه في عام 2014، دعم برنامج سلفه الطموح لإضافة 35 جيجاوات من سعة الطاقة. وفقًا لوزارة الطاقة، وتم تحقيق حوالي 10٪ فقط من هذا الهدف بحلول منتصف يونيو من هذا العام.



