محافظ المنيا يتفقد مبنى مشروع المحاجر ويتابع إجراءات التراخيص

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تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مبنى مشروع المحاجر التابع لديوان عام المحافظة، بمنطقة أبو فيلو، حيث يختص المبنى بالعمل الفني والإداري ومنح التراخيص لتشغيل المحاجر، وتخصيص المساحات والمراقبة عليها.



وتابع المحافظ خلال لقائه، باللواء مصطفى درويش، مدير مشروع المحاجر، والدكتور علاء الدين محمد، مدير إدارة المحاجر، اجراءات العمل داخل المبنى، حيث وجه بتيسير الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وفقا لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية



كما شدد المحافظ على التأكد من استيفاء تراخيص المحاجر في إطار القانون والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد حملات على المحاجر لحصر غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتعظيم إيرادات الدولة من مشروع المحاجر