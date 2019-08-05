تحرير 55 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس في المنيا

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شنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بـدائرة المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لمراقبة الحالة التموينية بالمركزوتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.



وقال المهندس على غلاب رئيس المركز إن الحملة تكونت من إدارة تموين ديرمواس ومفتشي التموين، حيث تم تحرير 55 مخالفة تموينية متنوعة ما بين (عدم نظافة أدوات العجن ـ وجود نقص في الوزن - عدم مطابقة المواصفات- عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل –عدم وجود ماكينة صرف – عدم إعطاء بون صرف للمواطن – تجميع بطاقات صرف خبز – عدم وجود ميزان حساس – مبيعات وهمية)، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.