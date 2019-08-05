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الكاراتيه السعودي يختتم عربية تونس بـ15 ميدالية متنوعة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:39 م
الكاراتيه السعودي يختتم عربية تونس بـ15 ميدالية متنوعة
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اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه أمس الأحد مشاركته في البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا بالجمهورية التونسية بتحقيقه "15" ميدالية متنوعة " ثلاث ذهبيات، سبع فضيات، خمس برونز" .

وشهد اليوم الختامي حصول اللاعب مسفر الأسمري على الميدالية الفضية "كاتا" تحت 21 عامًا وحقق اللاعب ياسر بارقي على فضية تحت 55 واللاعب مشاري الزعبي على فضية تحت 60 واللاعب فيصل الحربي على فضية فوق 67 فيما حصل اللاعب سند حسين على برونزية تحت 67 واللاعب خالد القويع على برونزية فوق 84 واللاعب فرج الناشري على برونزية تحت 84 وحصل منتخب الكاتا جماعي على الميدالية البرونزية .

وشهد اليوم الأول من البطولة تحقيق اللاعب مهند ناصر حكمي الميدالية الذهبية لوزن تحت 55 لفئة الشباب كما حقق عبدالله المالكي الميدالية الذهبية "كاتا" فئة الشباب واللاعب زايد البيشي الميدالية الذهبية لوزن فوق 70 لفئة الناشئين واللاعب يوسف الحليو الميدالية الفضية "كاتا" ناشئين، فيما حقق اللاعب معاذ عطية الميدالية الفضية لوزن تحت 52 لفئة الناشئين وحقق اللاعب عمر البخيت الميدالية الفضية لوزن تحت 63 فئة الناشئين فيما حقق اللاعب رائد فروان الميدالية البرونزية لوزن تحت 57 لفئة الناشئين.
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