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الأربعاء.. نادي السينما المستقلة يعرض فيلم"التابون" بالهناجر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:30 م
الأربعاء.. نادي السينما المستقلة يعرض فيلمالتابون بالهناجر
فيلم"التابون"
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الفجر الفني
 
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 تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأربعاء 7 أغسطس ، عرض نادي السينما المستقلة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق.

 

يعرض النادي هذا الشهر، الفيلم الروائي الطويل "التابون" سيناريو وحوار "نيفين فيكا" ،"خالد محجوب" وإخراج "خالد محجوب" .

 

يعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر .

 

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار بوليسي غامض فيه تشويق و إثارة عن جريمة قتل فيها الكثير من الألغاز التي تحفز المشاهدين علي فك شفراتها و معرفة حقيقة  هذه الجريمة الغامضة.

 

فيلم "التابون" من بطولة ميرا نبيل و محمد عباس و عبد الوهاب القاضي و وائل عطا و هاني مايكل و هاني جورج و نخبة من الوجوة الجديدة ، قصة و سيناريو و حوار خالد محجوب و نيفين-فيكا ، إنتاج جي آر للإنتاج السينمائي و لوك سينما تيم ، مخرج منفذ وائل عطا ، مساعدة إخراج رشا يحيي ، مدير إنتاج باكس ، إخراج خالد محجوب .

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