الأربعاء.. نادي السينما المستقلة يعرض فيلم"التابون" بالهناجر
تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأربعاء 7 أغسطس ، عرض نادي السينما المستقلة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق.
يعرض النادي هذا الشهر، الفيلم الروائي الطويل
"التابون" سيناريو وحوار "نيفين فيكا" ،"خالد محجوب"
وإخراج "خالد محجوب" .
يعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد
عسر .
تدور أحداث هذا الفيلم في إطار بوليسي غامض فيه
تشويق و إثارة عن جريمة قتل فيها الكثير من الألغاز التي تحفز المشاهدين علي فك شفراتها
و معرفة حقيقة هذه الجريمة الغامضة.
فيلم "التابون" من بطولة ميرا نبيل
و محمد عباس و عبد الوهاب القاضي و وائل عطا و هاني مايكل و هاني جورج و نخبة من الوجوة
الجديدة ، قصة و سيناريو و حوار خالد محجوب و نيفين-فيكا ، إنتاج جي آر للإنتاج السينمائي
و لوك سينما تيم ، مخرج منفذ وائل عطا ، مساعدة إخراج رشا يحيي ، مدير إنتاج باكس ،
إخراج خالد محجوب .