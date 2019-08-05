الأربعاء.. نادي السينما المستقلة يعرض فيلم"التابون" بالهناجر

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأربعاء 7 أغسطس ، عرض نادي السينما المستقلة، والذي يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق.

يعرض النادي هذا الشهر، الفيلم الروائي الطويل "التابون" سيناريو وحوار "نيفين فيكا" ،"خالد محجوب" وإخراج "خالد محجوب" .

يعقب العرض ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر .

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار بوليسي غامض فيه تشويق و إثارة عن جريمة قتل فيها الكثير من الألغاز التي تحفز المشاهدين علي فك شفراتها و معرفة حقيقة هذه الجريمة الغامضة.

فيلم "التابون" من بطولة ميرا نبيل و محمد عباس و عبد الوهاب القاضي و وائل عطا و هاني مايكل و هاني جورج و نخبة من الوجوة الجديدة ، قصة و سيناريو و حوار خالد محجوب و نيفين-فيكا ، إنتاج جي آر للإنتاج السينمائي و لوك سينما تيم ، مخرج منفذ وائل عطا ، مساعدة إخراج رشا يحيي ، مدير إنتاج باكس ، إخراج خالد محجوب .