ابتكارات علمية لمواهب دبي من الأطفال في نادي الإمارات العلمي

اختتم نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة العلوم فعاليات برنامج “الدورة الصيفية 2019” باختراعات وابتكارات علمية من عمل مواهب إماراتية في عمر الزهور كانت عنوان الحفل الختامي الذي أقيم مساء أول من أمس وبمشاركة كبيرة من أبناء وبنات الإمارت ، الذين تراوحت أعمارهم بين 7 و 18 سنة وبحضور سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس الإدارة والأستاذ جمال محمد شريف الخياط والدكتورة سميرة الملا والمهندس أحمد حسن والمهندس محمد الشامسي والمهندس محمد جمعه أعضاء مجلس إدارة النادي ، وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة.

وقد افتتح البستكي وأعضاء مجلس إدارة النادي المعرض العلمي لهذه الدورة والتي شارك فيها 238 منهم (130 طالباً و108 طالبة) في مختلف الأقسام (الروبوت - الكهرباء – الإلكترونات - النجارة - الطباعة ثلاثية الأبعاد – العالم الصغير ) وتميزت الأعمال المشاركة بالجدية والإبداع.

وأكد البستكي أنه بالعلم والتفكير والابتكار والعمل تتقدم الأمم. وثمَّن حرص أولياء أمور الطلاب على متابعتهم وصقلهم بالإمكانات العلمية وملء أوقات فراغ أولادهم بما هو جدير من الأنشطة العلمية والإبداعية، وذلك من خلال الدورات الشبابية التي يحسن اختيار توقيتها وتنظيمها لكسب مزيد من الاستفادة، وأكد أن نشاط النادي العلمي في ندوة الثقافة والإعلام هو جزء من استراتيجية الدولة تحت رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود والشيوخ.

وركز البستكي على الإهتمام بالعلم في جميع تخصصاته وأضاف أن العلم أساس كل دول العالم المتفوقة والمتقدمة لتحقيق مزيد من الرفاهية والأمن والتقدم العلمي والتعليمي والذي أصبحت الإمارات رائدة فيه، مما يحثنا على الاستمرارية وتطوير المهارات لمزيد من النجاح والتقدم.

و أثنى د. البستكي على منتسبي الدورة لما حققوه في هذه المهمة العلمية التي تنمي قدراتهم وتهيئهم لمرحلة قادمه من الإبداع والابتكار والتي هي من أهدف نادي الإمارات العلمي والتي تتضمن نشر الثقافة العلمية ورفع المستوى العلمي، وتهيئة المناخ المناسب ليمارس الشباب نشاطات علمية حرة، واكتشاف المواهب والمهارات العلمية عند الشباب، وتنمية قدرات الشباب على الابتكار والبحث العلمي، وتطبيق المعرفة العلمية بطريقة عملية، وتنمية القدرة على التواصل بين مختلف الشباب على مستوى العالم، والمشاركة والتمثيل في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

وأشار البستكي إننا سوف نحتفل في 15 يناير 2020 بمرور ثلاثون عاما على تأسيس نادي الإمارات العلمي من قبل ندوة الثقافة والعلوم وذلك للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تتمحور في 7 قطاعات هي: التعليم، النقل، الصحة، التعليم، مصادر المياه، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا الفضاء، حيث تهدف لجعل الإمارات ضمن أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم، وقد بدأت الإمارات بالفعل تسرع الخطى في هذا الجانب من خلال مبادرة مسرعات المستقبل، فبالعلم والابتكار تتطور الشعوب وتتقدم وتبنى الأمم. وعقب الكلمات تم تكريم الطلاب والطالبات.