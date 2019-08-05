نقل جثتي إرهابيين وحجز أسلحة وذخائر وصواعق إثر انتهاء العملية المسلحة بجبل عرباطة

أفاد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، بأن العملية المسلحة التي جرت اول امس بجبل عرباطة (ولاية قفصة) وأدت إلى القضاء على إرهابيين مسلحين إثنين، انتهت صباح الاحد .





وأضاف الجبابلي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، أنه تم نقل جثتي المسلحين لعرضهما على مصالح الطب الشرعي، مبينا أن الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل على تحديد هويتي الإرهابيين الاثنين، إثر أخذ عينات من الحمض النووي.





وقال أيضا إنه تم حجز سلاحين من نوع « كلاشنيكوف » وذخائر حربية وصواعق ورمانات يدوية عقب هذه العملية الاستباقية المشتركة، التي قامت بها وحدات من الحرس والجيش الوطنيين بجبل عرباطة.



