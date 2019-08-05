عاجل.. إصابة ليونيل ميسي في برشلونة وغيابه عن جولة أمريكا
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:22 م
أحمد عصام
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يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن جولة أمريكا الاستعدادية للفريق وذلك قبل بداية الموسم المقبل.
وعاد ليونيل ميسي إلى تدريبات برشلونة
مصابًا في الجزء الخلفي من الساق اليمنى، وتعد إصابة من الدرجة الأولى، وسيبقى في برشلونة
للعلاج ولن يُسافر الى الولايات المُتحدة.
ويسافر برشلونة في الساعات المقبلة، من أجل خوض
بعض المباريات الودية للفريق قبل بداية الليجا الإسبانية في نهاية شهر أغسطس الجاري.
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