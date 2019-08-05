كهربا يقدم دليل إدانة رئيس الزمالك بالفيديو والصور
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:12 م
هاني عصام
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قرر محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي ضم الفيديوهات الخاصة وصوره مع الإعلامية التونسية ليلى شندول في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتقديم شكوى ضد إدارة القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وينوي محمود كهربا تصعيد قضيته ضد الزمالك
بعد أزمة التشهير به بدون وجه حق من رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي على الهواء.
كان كهربا قد رفض العودة للزمالك وقرر
استخراج بطاقة مؤقتة للاستمرار في أفيس البرتغالي.
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