"أسفر عن 19 قتيلا".. النيابة تستمع إلى أقوال الشهود في حادث معهد الأورام



كما تضرر أكثر من 10 سيارات وتحطم زجاجها، وسقط بعض حطام السيارات على الأرض واشتعال النيران بها، والآخر سقط في مياه النيل نتيجة التصادم الشديد من السيارة التي كانت قادمة عكس الاتجاه.



وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة، وتشكيل لجنة هندسية، لفحص المعهد والمنطقة المحيطة وإعداد تقرير عن حالتها ووضعها وتضررها من الحادث من عدمه.



وقال مصدر أمني إنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام.



وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.





بدأ فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، الاستماع إلى أقوال شهود العيان في حادث معهد الاورام، الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 50 آخرين، للوقوف على أسباب الحادث.وكشفت مناظرة النيابة لجثث الضحايا عن تفحم 6 جثث من المتوفيين بالكامل، وظهور آثار دماء وحروق بأجسام الجثث الأخرى، كما ظهرت جروح وإصابات رضية وجروح قطعيه نتيجة الارتطام بالأرض، والانفجار الذى خلف وقوع الحادث، كما تبين وجود أشلاء لبعض الجثث لم يستعلم عن هويتها بعد.وتحفظت النيابة على جميع الجثث وكلفت يندب فريق من الأطباء التشريعيين لإجراء التشريح الطبي لهم وإعداد تقرير وافي بالصفة التشريحيه، لبيان سبب الوفاة.وتبين من معاينة النيابة أن الحادث أسفر عنه تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام، وبعض الغرف القريبة من الشارع، وتبين وجود حفرات في الأرض، نتيجة تصادم السيارات وتضررها من الانفجار، كما تضرر عدد من وجهات المنازل المحيطة بمكان الحادث.