فحص طبي لنصرة عيد ويارا شحاتة لاعبتا كرة اليد بالنادي الأهلي

نصرة عيد ويارا شحاتة لاعبتا الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تخضعان لفحص طبي جديد مساء اليوم الاثنين.





ويحدد الجهاز الطبي في ضوء هذا الفحص موعد عودتهما للتدريبات الجماعية من جديد .





وأجرت لاعبتا الفريق أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للوقوف على ما أنجزته كل منهما في البرنامج التأهيلي بعد الإصابة.





يذكر أن نصرة عيد كابتن الفريق خضعت لعملية جراحية في اصبع اليد بينما تؤدي يارا شحاتة البرنامج التأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.