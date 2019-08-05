ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فحص طبي لنصرة عيد ويارا شحاتة لاعبتا كرة اليد بالنادي الأهلي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:15 م
فحص طبي لنصرة عيد ويارا شحاتة لاعبتا كرة اليد بالنادي الأهلي
Advertisements
طباعة
علي نبوي ومحمد الصو
 
Advertisements

نصرة عيد ويارا شحاتة لاعبتا الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي تخضعان لفحص طبي جديد مساء اليوم الاثنين.


ويحدد الجهاز الطبي في ضوء هذا الفحص موعد عودتهما للتدريبات الجماعية من جديد .


وأجرت لاعبتا الفريق أشعة لعرضها على الجهاز الطبي للوقوف على ما أنجزته كل منهما في البرنامج التأهيلي بعد الإصابة.


يذكر أن نصرة عيد كابتن الفريق خضعت لعملية جراحية في اصبع اليد بينما تؤدي يارا شحاتة البرنامج التأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات