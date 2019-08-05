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برنامج بدني خاص للثلاثي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:11 م
برنامج بدني خاص للثلاثي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف
مران الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يجهز أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للثلاثي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، المقرر انتظامهم في مران الفريق الذي يقام في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات لمباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.


وكان ثلاثي الأهلي قد حصلوا على راحة إضافية بقرار من الجهاز الفني، عقب نهاية بطولة الدوري العام وذلك بسبب انشغالهم ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب ثم مشاركتهم في معسكر إسبانيا ولقاءي الزمالك والمقاولون العرب في نهاية بطولة الدوري العام وعدم الراحة الكافية أسوة بزملائهم في الفريق.


ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الشناوي وأشرف وسليمان للمرحلة المقبلة، ومباريات بعد انتظامهم اليوم في المران.


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