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ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:06 م
ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
ملكة جمال إيران
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أحمد رمضان متولي
 
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فازت الحسناء الإيرانية lily ahmad ali بلقب ملكة جمال إيران في العالم من خلال المسابقة التي نظمتها شركة ( Mc) على خشبة مسرح كازينو لبنان، بحضور حشد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والفنية والاجتماعية، حيث نافست طبيبة الأسنان التي تحمل أيضاً الجنسية البريطانية على اللقب الأول عبر التصويت على شبكة الانترنت وكان الحظ حليفها وتم تتويجها من قبل اللجنة المنظمة، وقد شكرت lily كل الذين وضعوا ثقتهم بها، وأكدت أنها ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية انطلاقاً من موقعها الجمالي.

 

ملكة جمال إيران أوضحت أنها رغم دراستها لطب الأسنان في بريطانيا كانت لها تجارب في عالم الموضة بالتعاون مع بعض المصممين المعروفين على المستوى العالمي قبل ان تقرر خوض غمار الجمال وصولاً إلى لقب ملكة جمال إيران في العالم وهي المسابقة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتحديداً لبنان.

 

وأوضحت ملكة الجمال أن التجربة التي خاضتها في لبنان كانت شيقة خصوصاً بعد فوزها باللقب الجمالي وأكدت ان للنجاح دائماً نكهة خاصة في الحياة عموماً .

ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
ملكة جمال إيران تخطف الأنظار في لبنان وتفوز باللقب (صور)
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