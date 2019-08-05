ننشر موعد فتح تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019 بحد أدنى 60 %.





وقدمت وزارة التعليم العالي، عددا من التعليمات المهمة لطلاب تنسيق الشهادات الفنية، للقبول بالجامعات للعام الجامعي 2019 – 2020، والمقرر أن يبدأ 17 أغسطس الجاري.





حيث أكدت الوزارة، للطلاب، بضرورة بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت: موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg.





وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان، كما كشفت الوزارة عن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، موضحة أنه سيتم يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميا خلال أيام المرحلة.





وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



