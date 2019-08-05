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تحيا مصر: نفذنا مشروعات بـ 5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:10 م
تحيا مصر: نفذنا مشروعات بـ 5 مليارات جنيه خلال 4 سنوات
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن إنشاء صندوق تحيا مصر جاء للحاجة إلى وجود كيان يعاون أجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع حلول جذرية للمشكلات التي لم يقدم لها حل منذ سنوات.

وأشار "مختار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن عمل الصندوق أسس على 6 محاور رئيسية، وهى الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، والدعم الاجتماعي، ومواجهة الكوارث.

وأوضح أن الصندوق نفذ خلال الأربع سنوات الماضية مشروعات بلغت تكلفتها نحو 4 مليار جنيه في مختلف المحاور الستة، مؤكدا أنهم لا يحصلون على تمويل من الدولة مطلقا، وإنما مصدر أموال الصندوق من المساهمات.

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