طارق سليمان يتحدث عن مواجهة اطلع بره

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يستعد بقوة لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، والتي تحظى باهتمام الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف سليمان أن الأهلي ــ كعادته دائما ــ يحترم جميع منافسيه، والجهاز الفني يتعامل مع المباراة بشكل جاد ومن منظور مختلف عن بعض الآراء التي تشير إلى أن فريق «اطلع برة» ليس من الأسماء المعروفة على الساحة الإفريقية، ولكن هدف الأهلي واضح ومحدد؛ وهو المنافسة على اللقب، وهناك إصرار ورغبة للبناء على النجاح الذي حققه الفريق بعد الفوز بلقب الدوري العام، وذلك لمواصلة مسيرة الانتصارات في المرحلة المقبلة.





وأكد مدرب حراس الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري العام منح الفريق الثقة المطلوبة، ويجب استغلالها والبناء عليها من خلال الفوز في المباريات المقبلة وتجاوز جميع التحديات التي تواجه الفريق؛ سواء محليا أو إفريقيًا.





وشدد طارق سليمان على أن إقامة لقاء الذهاب أمام «اطلع برة» بطل جنوب السودان في مصر نقطة إيجابية ستوفر على الأهلي مشقة السفر وإرهاق اللاعبين، والجهاز الفني يتعامل مع المباراة بكل جدية من خلال الاستعدادات والتدريبات اليومية على ملعب التتش.