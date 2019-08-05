تحتوي على 15 غرفة عناية.. جامعة طنطا تعلن موعد افتتاح مستشفى الصدر الجديد (صور)

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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن إنشاء الجامعة لمستشفى الصدر الجامعي الجديد والتي تعد أول مستشفى صدر جامعي على مستوى الجامعات المصرية وسيتم إفتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل.



وأشار إلى أن المستشفى مكون من 6 طوابق بطاقة سريرية 115 سرير ومجهز بنظام إلكتروني لتسجيل بيانات المرضى مع ربط كل وحدات المستشفى من خلال تلك الشبكة لتقديم خدمة علاجية فائقة الجودة ولتوفير المعلومات الاحصائية لتحديد طبيعة ونوعية الامراض الصدرية بمحافظات الدلتا لتوجية البحث العلمي لخدمة المجتمع.



وأكد رئيس الجامعة ان المستشفى مجهز باحدث الاجهزة بوحدة المناظير والتدخلات التى تحتوى على احدث مناظير الجهاز التنفسي واحدث اجهزة التشخيص والعلاج ومنها العلاج بالتبريد والكي بالتيار الكهربي

والارجون.وتتميز الوحدة بوجود المنظار الشعبي المصحوب بالموجات فوق الصوتية الوحيد بالدلتا الذي يعد من احدث وادق الطرق لتصوير واخذ عينة من الاورام والغدد الليمفاوية التي لا تمتد الي القصبة او الشعب الهوائية دون الحاجة الي اجراء جراحي كما يوجد بالوحدة ايضا المنظار الصدري الطبي والذي يستخدم في تشخيص وعلاج الكثير من امراض والتهابات واورام الغشاء البلوري.



واضاف رئيس الجامعة ان المستشفى الجديد به وحدة دراسة اضطرابات التنفس اثناء النوم المرتبطة بكثير من امراض اجهزة الجسم الاخري وعلاج تلك الاضطرابات يعد اساس علاج تلك الامراض وايضا يؤدي الي رفع كفاءة الاداء اليومي والبدني للمريض فضلا عن وحدة الاشعة المتنقلة والموجات الفوق صوتية علي الصدر المستخدم في تشخيص العديد من الامراض واخذ العينات في حالات اشتباه الاورام تحت الرؤية المباشرة.



وقال د. احمد شوقى مدير المستشفى ان اهم ما يميز المستشفي العناية المركزة المجهزة باحدث الاسرة واجهزة المتابعة للعلامات الحيوية واجهزة التنفس الصناعي الاجتياحي والغير اجتياحي حيث يوجد 13 غرفة عناية مركزة وغرفتان مجهزة عناية فائقة موضحا ان استقبال الحالات الحرجة وخاصة الانتكاسات الحادة والفشل التنفسي الحاد لمرضي حساسية الصدر ومرضي الانسداد الرئوي المزمن على مدار 24 ساعة يوميا.



كما توجد عيادات تخصيصية اسبوعية وعيادات اقتصادي يوميا علي فترتين يتواجد بها نخبة من اساتذة الصدر. وفور افتتاح المستشفي سيتم توقيع الكثير من بروتوكلات التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وسيتم انشاء الكثير من الواحدات المتخصصة في اعادة التاهيل لمرضي الامراض المزمنة وعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي.