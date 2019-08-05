أزمة كبيرة في برشلونة بسبب جريزمان

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في الحصول على 80 مليون يورو إضافية من نظيره برشلونة في صفقة انتقال أنطوان جريزمان لاعبه السابق.

وكلفت الصفقة نادي برشلونة 120 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع أتلتيكو، لكن الأخير يطلب رفع المبلغ إلى 200 مليون بداعي أن برشلونة تفاوض مع اللاعب الفرنسي قبل انخفاض الشرط الجزائي.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "إلموندو"، أن نادي الأتلتيكو يمتلك رسالة بريد إلكتروني، حول شروط الصفقة، أرسلها وكيل جريزمان سيفان كاريان إلى والد اللاعب وشقيقه.

وكشفت أن الرسالة عن بنود الصفقة، وهي نفس التي عرضت على الفرنسي في العام الماضي، قبل زيادة راتبه مع الروخوبلانكوس

وأوضحت الرسالة المبالغ التي سيتقاضاها اللاعب الفرنسي مع النادي الكتالوني.

وتابعت أن الاتحاد الدولي يحظر التفاوض مع أي لاعب يمتلك عقدا سارياً مع ناديه، قبل المواعيد المحددة لفترات الانتقالات، الأمر الذي يسعى أتلتيكو مدريد لإثباته مستغلاً اكتشاف البريد الإلكتروني.

وأنهت الصحيفة بأن إدارة البلوجرانا تأكد على صحة موقفه القانوني تنفي وعدم جود اتفاق سابق مع جريزمان.