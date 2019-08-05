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إمكانية تساقط البرد ببعض الجهات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:04 م
إمكانية تساقط البرد ببعض الجهات
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مروى الجلاصي
 
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أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، أن الحرارة تكون مرتفعة بأغلب الجهات، مع ظهور الشهيلي بداية من يوم الغد الثلاثاء 06 أوت 2019، وخلال يومي الأربعاء 07 والخميس 08 أوت 2019.

وتتجاوز المعدلات العادية لشهر أوت، بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح القصوى بين 36 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و44 درجة ببقية الجهات، وتصل محليا إلى 47 درجة بالجنوب الغربي.

كما أفاد المعهد بذات النشرة، بأن الوضع الجوي سيكون ملائما لظهور خلايا رعدية بالشمال والوسط، تكون مرفوقة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة، خاصة في فترات ما بعد الظهر.
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