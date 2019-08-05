التفاصيل الكاملة لحادث معهد الأورام بالمنيل

شهد محيط معهد الأورام بمنطقة القصر العيني، حادث مأسوى، هز أرجاء العاصمة، حيث راح ضحيته نحو 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بسبب تصادم 4 سيارات بالخطأ، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كواليس الحادث

البداية، حينما سمع دوي انفجار هائل، وسط العاصمة، مع تصاعد أدخنة كثيفة في شارع كورنيش النيل بمنطقة المنيل، لتكشف كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين.





وصرح مصدر أمني، أنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.





عدد الضحايا

وبعد المتابعة، أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ارتفاع أعداد ضحايا حادث معهد الأورام إلى ١٩ حالة وفاة، و٣٠ مصابًا.





نقل المصابين

وأوضح "مجاهد"، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، والمنيرة، وقصر العيني، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء.





وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى الدفع بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين. ولفت مجاهد إلى وجود 4 حالات حرجة تتواجد بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلي متوسطة، بالإضافة إلي وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.





إخلاء المعهد

ووجهت وزيرة الصحة، بإخلاء ٥٤ حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومي للأورام، وتحويل ٣٠ منهم إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقي إلى مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.





معاينة النيابة

وعلى الفور، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.





الاستماع لشهود العيان

بينما يستمع رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، لشهود العيان والمصابين في المستشفيات للوقوف على ملابسات الحادث، الذي راح ضحيته 19 مواطنا.





تفريغ الكاميرات

كما سيتم تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط معهد الأورام، وكاميرات المحلات والعقارات المجاورة للمعهد لكشف ملاباسات الحادث.



