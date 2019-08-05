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أحمد السقا ينعي ضحايا حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:58 ص
أحمد السقا ينعي ضحايا حادث معهد الأورام
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الفجر الفني
 
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نعى الفنان أحمد السقا، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع أمس، متمنيا الشفاء للمصابين.


وكتب أحمد السقا، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

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