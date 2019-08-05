أحمد السقا ينعي ضحايا حادث معهد الأورام







وكتب أحمد السقا، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".





نعى الفنان أحمد السقا، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع أمس، متمنيا الشفاء للمصابين.