أحمد السقا ينعي ضحايا حادث معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:58 ص
الفجر الفني
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نعى الفنان أحمد السقا، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع أمس، متمنيا الشفاء للمصابين.
وكتب أحمد السقا، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".
وكتب أحمد السقا، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام و يشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".
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