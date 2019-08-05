ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مبادرة لتعليم فنون التجميل ومهارات الميك آب

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:56 ص
مبادرة لتعليم فنون التجميل ومهارات الميك آب
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

كثير من الفتيات يصيبهن الاكتئاب عند النظر لأنفسهن راغبين فى أن يصبحن مثل نجوم الفن فى تألقهن، لذا قرر عدد من خبراء التجميل في مصر والوطن العربي لإطلاق مبادرة جديدة لتعليم الفتيات فنون ومهارات التجميل، واستخدام الميك آب بطريقة احترافية تحت شعار أكاديمية "The Best".

 

وأصبح الكثير من الفتيات يعشقون عالم الميك آب ومعرفة كل شئ عنه الذى أصبح أساسياً لدى كل بنت في يومها ولا يمكن الاستغناء عنه.

 

وتهدف مبادرة "The Best" لكيفية استخدام الميك آب وأنواعه حتى الاحتراف، وفتح آفاق جديدة للفتيات فى بناء مستقبل جديد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات