مبادرة لتعليم فنون التجميل ومهارات الميك آب

كثير من الفتيات يصيبهن الاكتئاب عند النظر لأنفسهن راغبين فى أن يصبحن مثل نجوم الفن فى تألقهن، لذا قرر عدد من خبراء التجميل في مصر والوطن العربي لإطلاق مبادرة جديدة لتعليم الفتيات فنون ومهارات التجميل، واستخدام الميك آب بطريقة احترافية تحت شعار أكاديمية "The Best".

وأصبح الكثير من الفتيات يعشقون عالم الميك آب ومعرفة كل شئ عنه الذى أصبح أساسياً لدى كل بنت في يومها ولا يمكن الاستغناء عنه.

وتهدف مبادرة "The Best" لكيفية استخدام الميك آب وأنواعه حتى الاحتراف، وفتح آفاق جديدة للفتيات فى بناء مستقبل جديد.