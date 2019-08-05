رسميا.. عرض خيالي من الريال لضم "بوجبا" ويونايتد يرفض
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:44 ص
الفجر الرياضي
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رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا خرافيًا من ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط الفريق الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض
بيع بول بوجبا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني وعليهم خاميس رودريجيز نجم ريال
مدريد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأقرب في الوقت الحالي هو بقاء بول بوجبا في قلعة مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي.
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