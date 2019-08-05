أردوغان: تركيا ستنفذ عملية في شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن تركيا ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا، في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتشعر تركيا باستياء متزايد تجاه الولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقاً مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

وقال أردوغان إنه أبلغ روسيا والولايات المتحدة بالعملية.