بعد حادث "معهد الأورام".. 5 أفلام انتهت بمشاهد "انفجار" أبرزها "بطل من ورق"

السينما المصرية هي مرآة لواقع الوطن، الذي يمر بلحظات انتصار وهزيمة، يضحك ويتجرع حزناً على ضحاياه، يقيم الأفراح ثم المآتم عقب الأحداث المؤلمة التي تمر به، وأبرزها "الانفجارات" التي تهلك وتدمر بلا رحمة، وتصبح حديث الشارع المصري، عقب كل حادث تملأ عناوينه الصحف والمواقع الإلكترونية في ساعات.





وعقب حادث انفجار المعهد القومي للأورام، الذي هز وسط العاصمة وأسرف عن وقوع عشرات الضحايا، يرصد "الفجر الفني" 5 أفلام تضمنت نهايات أحداثها انفجارات مدوية عاشت في ذاكرة السينما المصرية.



