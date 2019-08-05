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التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة المصرية بالتعاملات الصباحية

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 10:50 ص
التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة المصرية بالتعاملات الصباحية
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 16483 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة.
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