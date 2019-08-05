التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة المصرية بالتعاملات الصباحية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13598 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 16483 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة.