حقيقة إنتقال كوتينيو إلى آرسنال

أوضح أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال، عن حقيقة رغبة نادي الجانرز في التعاقد مع نجم برشلونة فيليب كوتينيو في الانتقالات الصيفية الحالية.





وفي تصريحات لموقع :فوتبول لندن قال أوناي إيمري: "كوتينيو لاعب رائع، لكننا لم نتحدث عنه في أي وقت "





وتابع مدرب آرسنال:"لا شك أننا نحاول بقدر المستطاع التعاقد مع لاعب جيد يمكنه تحسين الفريق"





وأشارت بعض التقارير إلى أن مسؤولي آرسنال عقدوا اجتماعًا مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة النجم البرازيلي





وعاش فيليب كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الميركاتو.